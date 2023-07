Qualitaetsunternehmen

Dieses Wikifolio ist aktiv gemanagt. Hierbei sollen Qualitätsunternehmen gezielt herausgepickt werden. Die Aktien werden international diversifiziert sein. Zudem werden auch Wachstumsaktien und stark unterbewertete Aktien mit in das Portfolio aufgenommen. Die Qualitätsunternehmen sind etablierte Firmen mit einem guten Geschäftsmodell. Außerdem besitzen diese Firmen immer noch gute Wachstumsraten. Sie haben besondere Eigenschaften, wie z.B. einen hohen Branding Faktor, einen Burggraben oder hohe Marktanteile. Wachstumsunternehmen sind Firmen mit hohen Wachstumsraten. Sie besitzen aussichtsreiche Geschäftsmodelle und zukunftsweisende Technologien. Hierbei können die Unternehmen auch noch unprofitabel sein, werden aber auf kurz- bis mittelfristig Sicht den “Break Even“ erreichen. Die unterbewerteten Aktien werden auf ihre Fundamentalen Zahlen geprüft. Außerdem werden sie mit ähnlichen Unternehmen oder mit der Konkurrenz verglichen. Nach dem Kauf werden sie ca. für 1 Jahr gehalten. Diese Zeitspanne ist aber sehr individuell. Entscheidend ist die neue Bewertung, der Turnaround und wie stark die Aktie im Anschluss gestiegen ist. Der Fokus bei langfristigen Investments wird neben den Kennzahlen auch das Geschäftsmodell sein. Aktien sind reale Unternehmen mit realen Produkten. Auch bei zwischenzeitlichen Korrekturen können diese Aktien immer noch in aussichtsreicher Position sein. Der Cashbestand wird möglichst niedrig gehalten, um möglichst viel in Aktien investiert zu sein. Der Cashbestand kann bei einem Verkauf auch höher werden, wenn noch kein alternatives Investment gefunden wurde.