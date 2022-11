Large Assets

Anlageziel des wikifolios soll ein möglichst kontinuierlicher und nachhaltiger Wertzuwachs, unabhängig von der Marktsituation, sein. Hierfür soll eine Total-Return Strategie umgesetzt werden, bei der in sämtliche Anlageklassen investiert werden kann. Die Entscheidungsfindung in meiner Handelsidee soll mittels fundamentaler und technischer Analyse erfolgen. Die Gewichtung soll unter Berücksichtigung makroökonomischer Faktoren und Risiken vorgenommen und kontinuierlich an das Marktumfeld angepasst werden. Grundsätzlich soll bei jeder einzelnen Position die Verlustvermeidung im Vordergrund stehen und das Kurssteigerungspotential soll meiner Einschätzung nach, immer in einem möglichst attraktiven Verhältnis zum Kursrisiko stehen. Der Anlagehorizont soll in der Regel überwiegend langfristig sein.