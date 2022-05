Mobility und Tech

Mit den Aktien aus Mobilität, Tech und KI ein Portfolio für die Mobilität der Zukunft. Die Chancen bestehen in kontinuierlichem Wachstum, da Mobilität und Reisen zu den Säulen der heutigen Gesellschaft gehören. Mit dem Portfolio wird die Breite an Auto- , Zulieferer- und Techunternehmen, die an dieser Mission, Mobilität für die Zukunft, beteiligt sind, abgebildet.