Investiert wird breit gestreut in Finanzinstrumente unter Einbeziehung von Hebelprodukten. Die Marktbewegungen sollen sowohl auf der Long Seite wie Short Seite erfolgen, können aber je nach Marktlage auch mit Derivaten zusätzlich ergänzt werden bei einer Seitwärtsbewegung. Die Haltedauer der Positionen wird tendenziell nur wenige Tage sein, kann aber mit engen Stopps auch über Wochen nachgezogen werden. Einzeltitel können bei klarer Richtung auch über Monate gehalten werden. Es finden keine Investitionen des investierend wegen statt, so kann auch mal die Cash Quote über mehrere Tage bei 100% liegen.