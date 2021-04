simple value

Handelsidee

In diesem Wikifolio wird eine einfache Value-Strategie verfolgt. Es soll mit Hilfe der Faktorprämie Value eine Mehrrendite gegenüber dem Markt erwirtschaftet werden. Value Aktien sind Aktien, die gemessen an ihren betriebswirtschaftlichen Kennzahlen, günstig bewertet werden.



Auf Basis von umfangreichen Analysen der Geschäftszahlen von Unternehmen sollen unterbewertete Aktien ausfindig gemacht werden. Das Anlageuniversum bezieht sich auf Aktien innerhalb Amerika und Europa mit einer mittel- bis langfristigen Haltedauer. Dabei werden zwischen 10 und 25 Werten ausgewählt werden, um das Einzelwertrisiko zu minimieren. Es wird eine Aktienquote zwischen 50% und 100% genutzt, um schnell auf Veränderungen reagieren zu können.



Das Wikifolio ist besonders gut für passive Anleger geeignet, die durch die Value Faktorprämie eine Überrendite erzielen wollen und diese nicht über einen klassischen ETF abbilden wollen. Ich selbst nutze diese Strategie und werde das Wikifolio als Beimischung in mein Portfolio integrieren.



mehr anzeigen