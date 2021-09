AnBergen Crypto Neutral TEST

Handelsidee

Das wikifolio AnBergen Crypto Market Neutral geht von der Annahme aus, dass die Marktkapitalisierung von Bitcoin mit der Marktkapitalisierung von anderen Kryptowährungen konvergiert.



Sprich: Da zum Beispiel ADA oder SOL im Vergleich zu Bitcoin gleiche bzw. erweiterte Funktionen erfüllen, sollten langfristig diese überproportional im Wert steigen, während Bitcoin zumindest relativ gesehen, an Wert einbüßen sollte.



Infolge hält dieses wikifolio eine Short-Position in Bitcoin und Long-Positionen in anderen Kryptowährungen. Unabhängig vom allgemeinen Auf und Ab an den Krypto-Märkten, sollte dadurch langfristig eine Aufwärtsdrift generiert werden können.



Insofern die Grundannahme richtig ist, liegt die Schwierigkeit hauptsächlich darin, die angemessenen Relationen untereinander, der eingesetzten Instrumente, zu finden. Dies wiederum ist nicht der Art trivial, wie es sich im ersten Moment anhören mag. Denn in Abhängigkeit vom allgemeinen Marktumfeld, ändern sich im Laufe der zeit z.B. Risikoappetit der Investoren, Liquidität der einzelnen Instrumente Volatilitäten und Korrelationen etc.... mehr anzeigen