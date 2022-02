Handelsidee

Das wikifolio "AnBergen Prop Modell mit Hebel" soll eine vorteilhafte Wertentwicklung generieren, die insgesamt unabhängig von den gehandelten Einzelmärkten sein sollte. Zusätzlich strebe ich dabei geringere Schwankungen an, als mir Aktien- oder Rohstoff-basierte ETFs bieten können.



Mein Handelsansatz soll ausschließlich auf meinen proprietären statistischen Modellen basieren, die sich meiner Meinung nach aus statistisch signifikanten Korrelationen und logischen Verknüpfungen ausgewählter Faktoren und Parameter in Hinblick auf folgende Analysen ergeben würden:



Globalanalyse

Regionalanalyse

Sentimentanalyse

Zeitzyklen

Intermarketanalyse

Orderflowanalyse

Quantitative Unternehmensanalyse



Hierbei kann ich langjährige Erfahrung und Kapitalmarktexpertise bei der Bewertung und technischen Analyse unterschiedlichster Märkte einbringen. Nachweisbar war ich bei einem global aufgestellten Unternehmen, weltweit für den Investitionsprozess und die Kosten-Leistungs-Rechnung verantwortlich. Darüber hinaus handel ich seit mehreren Jahren Futures, die auf dem NASDAQ 100 basieren, in Vollzeit.

Deshalb beabsichtige ich von Aktien, ETFs, Anlagezertifikaten, Fonds und Hebelprodukten Gebrauch zu machen.



Meiner Erfahrung nach lassen sich potenzielle Entwicklungspfade für die nahe Zukunft besser abschätzen, als mögliche (Wunsch-) Zustände die in ferner Zukunft liegen. Deshalb plane ich mit einem überwiegend kurzfristigen Anlagehorizont. Dieser sollte sich in der Regel von einigen Stunden bis hin zu mehreren Wochen erstrecken.