Strategic Dynamic Invest

Der Investitionsansatz basiert auf einem tiefgreifenden Verständnis der Makroökonomie. Dabei werden rationale Anomalien auf Basis von defensiv-opportunistischen Asymmetrien zum Aufbau von wiederholbaren Anlagen in einem risikokontrollierten Rahmen genutzt. Das Portfolio konzentriert sich auf die Risikoprämien Momentum und Value innerhalb des makroökonomischen Gesamtbildes. Eine direktionale Global-Macro-Strategie, bestehend aus 1) Systematic-Macro (Systematisch: Fundamental-Value) und 2) Opportunistic-Macro (Diskretionär: Deep-Value), verfolgt nach der Absolute-Return-Struktur in jeder Marktphase eine zielgerichtete Performance in Form einer risikoadjustierten Rendite. Nach einem systematischen Ansatz sorgen auf wertbasierte Fundamentaltrends ausgerichtete Multi-Assets (Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Währungen) der Makromärkte über Marktzyklen hinweg für eine Minimierung des Risikos, während die Nutzung eines breiten Spektrums von disruptiven Ereignissen auf diskretionärem Weg eine Maximierung der Rendite ermöglicht. Das Vorhersage-Paradoxon begründet den kurz- bis mittelfristigen Anlagehorizont und optimiert in Kombination mit der Kelly-Formel die Portfoliostruktur und Positionsverwaltung. Für das Anlageuniversum liegen keine Restriktionen vor. Derivate (mit Hebelwirkung) werden zur Ertragsoptimierung oder innerhalb des Risikomanagements zu Absicherungszwecken eingesetzt. Spezifische Indizes gelten nicht als Vergleichsmaßstab zur Messung der Performance, da das individuelle Portfolio in keiner Weise einen Index nachbildet bzw. Zielvolatilitäten verfolgt.