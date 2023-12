Anleihe-Zielrendite vier Prozent

Das Ziel des vorliegenden Anleihen-Wikifolios ist es, eine solide Rendite von ca. 4% abzuwerfen. Dabei wird auf eine Mischung aus High Yield Anleihen / sonstigen Anleihen unterschiedlicher Art gesetzt. Das Anleihen-Wikifolio soll im Grunde genommen als ein Art alternative Beimischung zu Aktien und Aktien ETfs im Gesamtdepot gesehen werden, mit dem Gedanken eine breit aufgestellte Vermögensstrategie weiter zu ergänzen. Keine Anlageberatung. Do your own Research.