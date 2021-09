Der Alchimist -Chemie und BioTec

Handelsidee

Weltweite Pandemien sind und werden nicht singuläre Ereignisse bleiben welche den Einfluss, die Macht und auch die Unabdingbarkeit von BioTec, Biomedizin und auch Chemischer Industrie aufzeugen werden und aufgezeigt hat.



BioTec wird neben AI einer DER Wachstumsmärkte der nächsten zwei Dekaden werden. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die Verbindung von fortschreitender Automatisierungstechnik, Machine Learning und KI und biometrischen Sensoren.

So gilt es Daten anzusammeln, in einen Zusammenhang zu bringen und schlussendlich auszuwerten. Die Tragweite dieser "alchemistischen" Verbindung ist noch kaum auszumalen, sie dürfte aber über vieles gehen was wir heute noch nicht für möglich halten, sowohl ethisch, gesellschaftlich als auch technisch und medizinisch.



Zeitgleich müssen am Ende bestehende und bewährte Unternehmen diese Produkte herstellen und entsprechende Infrastrukturen aufgebaut und ausgetestet sowie optimiert haben. Nur so kann das volle Potenzial von BioTec ausgeschöpft werden.

Meiner Meinung nach befinden wir uns erst am Beginn von bis zu zwei Dekaden rasanten Wachstums im Bereich der Biomedizin und der BioTec. Wenn auch Impfstoffgewinner nun am Markt das Meiste outperformed haben, so bleiben einige dieser Werte möglicherweise bald hinter den gewohnten Steigungsraten zurück, während andere Unternehmen zum Vorschein treten.

Meiner Meinung nach wird es in dieser Entwicklungsphase noch einige Selektionsprozesse geben, so wie dies auch bei den heute grossen Digitalkonzernen schon zu Zeiten von Dotcom Bubble & Co der Fall war. Viele der damaligen starken Werte sind heute kaum noch von Bedeutung.

Trotzdem bieten insbesondere bestehende Infrastrukturen, bestehende Supply Chains und Erfahrungswerte ein Kapital welches auf eine goldene Zukunft für einige Chemie und BioTec Werte deuten kann.



Denn auch in einer Phase des Transfers von einem Jahrhundert der Chemie zu einem Jahrhundert der BioTec werden Chemische Produkte noch verstärkt nachgefragt werden.