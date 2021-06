Annuity Long Time Investment One

Handelsidee

Die Handelsidee ist, auf Lange Sicht geplant die Aktien zuhalten und nur zu veräußern wen das Risiko zum Langzeit Investment nicht mehr passend ist.

Es werden in dem Anlageuniversum nur Aktien und ETF´s zugelassen sein.

Versucht wird eine Mischung aus Wachstumsaktien und ETF´s zu erstellen die in einem gesunden Verhältnis zum Markt stehen. Eine breite Streuung wird bei beiden Anlageklassen versucht zu halten und auf einfache Konsumgüter, Mineralölunternehmen, Waffenhersteller oder Sektoren aus Basis Mineralien, Best möglich zu vermeiden.



