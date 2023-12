Antifragil

Dieses wikifolio strebt eine rationale Mischung aus international konservativen und spekulativen Werten aus allen Branchen. Der Anteil an strukturierten Produkten/Derivaten soll möglichst nicht einen Gesamtwert in Höhe von 10% des wikifolios übersteigen. Der Umsatz der strukturierten Produkte/Derivaten kann durch die kurze Haltedauer deutlich höher als die anderen Werte liegen. Aktienfindung/Research: Vor dem Kauf sollen eigene umfangreiche Analysen durchgeführt werden. Aber auch aussichtsreiche Empfehlungen von Analysten können berücksichtigt werden, wenn diese eine eigene Analyse bestehen, welches nach einem Punktesystem aufgebaut ist. Bei der Analyse sollen in der Regel aktuelle wirtschaftliche, (geo-)politische Marktgeschehnisse berücksichtigt werden. Des Weiteren sollen auch charttechnische Analysen (Trendkanal, SHS-Formationen, ...) und fundamentale Analysen (wie Umsatz-/Gewinnprognosen, Kurs-Gewinn-Verhältnis, Peg-Ratio,...) genutzt werden. Diese werden in einem selbst programmierten Tool (Excel mit Kursdatenschnittstelle) zusammengefasst und nach einem eigenen Punktesystem bewertet. Aussichtsreiche konservative Positionen können dann zusätzlich nach der eigenen Analyse kurzfristig gehebelt (strukturierte Produkte) gehandelt werden. Insbesondere in turbulenten Börsenphasen können auch gehebelte Produkte eingesetzt werden, damit sich das wikifolio möglichst gegen Wertverluste schützen kann. Gehandelt werden soll eher der übergeordnete Trend, bei "Marktüberhitzungen" kann auch kurzfristig gegen den Trend gehandelt werden. Der durchschnittliche Anlagehorizont des wikifolios wird von daher eher kurzfristig sein. Das eigene Ziel ist die durchschnittliche Rendite von Dax, Dow, S&P deutlich zu übertreffen.