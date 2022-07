A.S FUNDAMENTAL VALUE INVESTING

Dieses Wikifolio soll grundsätzlich einen „Value Ansatz“ verfolgen. Es soll also versucht werden nach einer gründlichen fundamentalen Analyse nach unterbewertete Aktien zu investieren. Die Aktien sollen nach vielen verschiedenen Kriterien selektiert werden. Geprüft werden unter anderem folgende Punkte: Die Marktkapitalisierung in Verhältnis mit der Umsatz/Gewinnentwicklung, Bilanz, Cash Flow, Aufstellung des Unternehmens in der gesamten Branche, der Marktanteil, die Produkte gegenüber der Konkurrenz. Wie haben sich ähnliche Unternehmen in der Vergangenheit entwickelt? Anfangs werden nur einzelne Aktien im Portfolio gehalten. Nach und nach werden weitere Aktien hinzugefügt, so dass max. 30 verschiedene Aktien im Wikifolio sind. Das Ziel soll sein, Aktien zu finden die meiner Meinung nach langfristig das Potenzial haben sich mindestens zu verdoppeln. Wie Warren Buffet es sagte, ich investiere keine 10 Minuten in einem Unternehmen wo ich nicht gedenke mindestens für 10 Jahre zu investieren. Die Anlagedauer dieses Wikifolios soll mittelfristig bis langfristig sein. Es wird grundsätzlich nicht mit „Stopp Loss“ gearbeitet. Aktienkurse die fallen ohne dass sich die fundamentalen Daten enorm verschlechtern, werden nachgekauft! Nicht verkauft!