Allround Strategie - Wachstum

Handelsidee

Dieses Produkt soll ein abgerundetes Portoflio darstellen, welches sich allerdings auf Wachstumswerte konzentriert.

Es sollen etwa 15-20 Big Cap Unternehmen, mit einer Portfoliogewichtung von etwa 60% enthalten sein. Hierbei liegt der Fokus auf Wachstumsunternehmen mit einer moderaten Bewertung, allerdings können auch Unternehmen aufgenommen werden, welche schwächeres Wachstum aufweise, aber günstig bewertet sind.

Etwa 25% des Portfolios sollen aus Small Cap Unternehmen bestehen, welche hohe Wachstumsraten aufweisen. Hierbei sollen sich allerdings auf Unternehmen konzentriert werden, welche absehbar profitabel werden oder sind.

10% des Portfolios sollen in Edelmetalle und 5% in Kryptowährungen investiert werden.

Bei einer starken Abweichung von den Zielgewichtungen werden die Positionen rebalanced. Die Auswahl der Aktien erfolgt anhand von fundamentaler Analyse. ETFs können aufgenommen werden um aussichtsreiche Sektoren abzudecken, in denen die Auswahl einzelner Werte zu unsicher ist. mehr anzeigen