Handelsidee

Im wikifolio-Musterdepot AureLev (Aurelius Leverage) sollen gehebelte Positionen in verschiedenen liquiden Märkten gehandelt werden. Diese können etwa Indizes wie den DAX, Rohstoffe wie Brent Rohöl, Gold, aber auch Währungspaare umfassen. Der Anlagehorizont ist mittelfristig, soll aber in der Regel ein Jahr nicht übersteigen. Wichtig sind in diesem wikifolio-Musterdepot adäquate Massnahmen zur Risikominimierung, da gehebelte Positionen grundsätzlich mit verstärkten Verlustrisiken einhergehen. mehr anzeigen