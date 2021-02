Handelsidee

Das Musterdepot wird auf der Basis meiner langjährigen Erfahrungen geführt. Eine fortdauernde positive Performance kann nicht garantiert werden.



Im Musterdepot werden keine Branchen oder Märkte bevorzugt. Damit eine breite Basis für Handelsentscheidungen zur Verfügung steht, wird das gesamte Anlageuniversum für den Handel offen gehalten.



In diesem Musterdepot sollen bevorzugt Derivate auf Basiswerte aus sehr liquiden Märkten gehandelt werden, wie zum Beispiel Hauptwährungspaare und wichtige Börsenindizes.



Als Schwerpunkt für die Anlageentscheidung, wird das Nutzen vermeintlich kurzfristiger und mittelfristiger Handelschancen angestrebt. Ziel ist ein ausgewogenes Chancen/Risikoverhältnis.



Insbesondere wird ein möglichst gutes Geld-Management durch geringe Depotwertschwankungen angestrebt, was unter anderem durch einen möglichst begrenzten Maximalverlust (Drawdown) erreicht werden soll. In jedem Fall wird versucht bei der Musterdepotentwicklung ein vorteilhaftes Verhältnis zwischen positiver Wertentwicklung und Drawdown zu erzielen.



Bei den Anlageentscheidungen in diesem Musterdepot wird zum Teil auf die Technische und die Fundamentale Analyse zurückgegriffen. Der Anlagehorizont ist dabei überwiegend kurzfristig.



Im Musterdepot werden Hebelprodukte gehandelt!



Der Einsatz von Hebelprodukten unterstreicht den spekulativen Charakter des Musterdepots,. mehr anzeigen