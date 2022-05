Bull and Bear for steady growth

Ziel dieses Dach-Wikifolios ist es, eine sowohl in Bullen- als auch Bärenmärkten positive Performance mit relativ geringen Drawdowns zu erzielen. Hierzu soll in Wikifolios mit möglichst marktphasenunabhängiger Performance und geringer oder negativer Korrelation mit den Leitindizes investiert werden. Für die einzelnen Wikis sollen folgende Regeln gelten: 1. Durchschnittliche historische Performance > 20% p.a.. Performance 1 Jahr > 0%. 2. Möglichst kontinuierliche Wertentwicklung in Bullen- und Bärenmärkten. 3. Diversifizierung über 10 - 20 Einzelwikis mit nachvollziehbarem Tradingansatz und geringer bis negativer Korrelation. 4. Positionsgröße abhängig von Volatilität/max. DD, Korrelation und Alter des Wikis. 5. Maximale Positionsgröße eines einzelnen Wikifolios = 20%. 6. Die einzelnen Wikis können das gesamte Spektrum der handelbaren Instrumente inklusive Hebelprodukten und Short-Positionen nutzen. 7. Es wird i.d.R. eine langfristige Haltedauer angestrebt. 8. Der Cash-Bestand soll in allen Marktphasen nicht mehr als 10% betragen. Das Dach-Wikifolio und die angestrebte Positionsgröße der enthaltenen Wikis werden regelmäßig überprüft und ggfs. angepasst. Wikifolios, die die festgelegten Kriterien nicht mehr erfüllen, werden reduziert oder verkauft, um neuen Wikifolios Platz zu machen oder die Gewichtung Bestehender nach oben anzupassen. In die im Dach-Wikifolio enthaltenen Werte bin ich i.d.R. selbst investiert. Dieses Dach-Wikifolio ist vor allem als interessante Beimischung für Investoren angedacht, die die Volatilität ihrer klassischen Fonds- und ETF-Portfolios reduzieren wollen.