Handelsidee

Ich strebe an, Gewinne laufen zu lassen, das Risiko gering zu halten, Verluste konsequent zu begrenzen und dem Trend des Marktes zu folgen, um eine stabile Kapitalkurve zu generieren.



Gehandelt werden sollen hauptsächlich deutsche und ausländische Unternehmen.



Im Benedikt Bark Investing Wikifolio werden grundsätzlich Aktien und ETPs gehandelt.



Grundsätzlich soll vor allem in wachstumsstarke Unternehmen investiert werden. Die fundamentalen Entscheidungsgrundlagen für Investments sind hauptsächlich:



- hohe oder sehr stark anziehende Umsätze oder Gewinne

- innovative Unternehmen mit neuen Technologien

- führende Unternehmen in der jeweiligen Branche

- niedrige relative Bewertung innerhalb der jeweiligen Branche

- hohes Marktwachstum

- Unternehmensnachrichten, Newsflow

- Gesamtmarkt- und Sentimentverfassung



Der Kaufzeitpunkt eines Unternehmens soll in der Regel über den Chart bestimmt werden. Hierbei soll der übergeordnete Trend gehandelt werden. Bei starken Übertreibungen kann kurzfristig auch gegen den Trend gehandelt werden. Die Aktien und ETPs sollen zwischen einem Tag und mehreren Monaten gehalten werden. Das primäre Ziel ist allerdings, Positionen lange zu halten und die Gewinne laufen zu lassen. Da große Verluste in einzelnen Positionen vermieden werden sollen, können Positionen auch mit Verlust geschlossen werden, um die Verluste zu begrenzen und damit das Risiko zu verringern.



Zumeist sollen sich im Wikifolio ca 5 - 20 Positionen gleichzeitig befnden. Die Gewichtung einer einzelnen Position sollte 20% nicht überschreiten, um das Risiko möglichst gering zu halten. mehr anzeigen