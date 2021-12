Investment mit Hedging

Handelsidee

Ziel dieses Wikifolios ist es die Rendite des Aktienmarkts zu erlangen ohne einen Großteil der Schwankungen (Volatilität) mitzutragen.



Zur Erfüllung des Ziels werden zwei Strategien gebündelt. Es wird zum einen langfristig in den Aktienindex NASDAQ 100 investiert und damit regulär an den Wertsteigerungen dieses Aktienindex partizipiert, der schon seit vielen Jahren eine signifikante Outperformance zu anderen geläufigen Aktienindizes aufweist. Zum anderen wird mit einer Tactical Overlay Management Strategie (Hedging Strategie) das Investment mit derivativen kurzfristigen Short Only Trades abgesichert wenn die Indexkurse zu fallen drohen.



Das Investment in den NASDAQ 100 wird mit einem ETF umgesetzt, in dem das Kapital zu 97% investiert wird. Für das Hedging werden Hebelzertifikate verwendet und 3% Cash vorgehalten um ein schnelles agieren zu ermöglichen. mehr anzeigen