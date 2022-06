Die Zeitschrift €uro schreibt in der Ausgabe 7/2022 auf dem Titelblatt in sehr großen Buchstaben "BESSER ALS ALLES" Es werden da 10 Aktien vorgestellt, "die auch in gefährlichen Zeiten vor Kraft strotzen". In diese 10 Aktien soll in diesem wikifolio investiert werden. Anfänglich sollen diese 10 Aktien mit einem Anteil, abgestuft nach ihren 6-Monats-Performance vertreten sein. In unregelmäßigen Abständen sollen diese Anteilen in kleinen Schritten an der aktuellen Situation angepasst werden. Dabei sollen Anteilen der Aktien mit der schlechteste Performance zugunste der besten Aktien verkauft werden. Es soll jedoch mindestens 1 Aktie als "Erinnerung" enthalten bleiben. Der Anlagehorizont soll langfristig sein. wird noch ergänzt wird noch ergänzt wird noch ergänzt wird noch ergänzt wird noch ergänzt wird noch ergänzt wird noch ergänzt wird noch ergänzt wird noch ergänzt wird noch ergänzt wird noch ergänzt wird noch ergänzt