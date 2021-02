Best Of 20 - Communityaktien

Handelsidee

Ein erfolgreicher Trader kann falsch liegen und einen Großteil seines Einsatzes verlieren, aber was ist mit der Masse an Tradern? Können diese seit Jahren erfolgreich an der Börse agierenden Trader tatsächlich falsch liegen? Ich glaube nein, und gehe sogar davon aus, dass eine Outperformance gegenüber dem Markt erreicht werden kann, wenn man alle erfolgreichen Trader bündelt. Genau dies möchte ich anhand dieses Wikifolios beweisen.



Die Handelsidee besteht insofern darin, die in den erfolgreichsten Wikifolien (mehr als 50 Wikifolien) vertretenen Aktien anhand einer eigens entwickelten Analyse in einer Datenbank zu bündeln. Daraufhin sollen die prozentualen Anteile der Aktien aufsummiert werden. Die 20 Aktien, welche in Summe die höchsten Prozente aufweisen, sollen schließlich in diesem Wikifolio abgebildet werden. Die Analyse wird stets am Wochenende durchgeführt mit Bestandsstichtag Freitag. Am Montag sollen dann Anpassungen vorgenommen werden. Die Entscheidungsfindung erfolgt somit anhand einer Sentimentalanalyse: Stimmungsindikatoren (z. B. durchschnittlicher Cashbestand der Wikifolien) bestimmen die Beliebtheit der Aktien in den Wikifolien.



Die erfolgreichsten Wikifolien wurden anhand eines strengen Auswahlprinzips ermittelt:

- Das Wikifolio sollte mindestens 100 % Gesamtrendite erzielt haben

- Die Performance pro Jahr sollte mindestens bei 20 % liegen

- Der maximale Verlust des Wikifolios liegt nicht bei über 30 %

- Das Wikifolio sollte bereits mindestens 2 Jahre existieren, vorzugsweise länger



Anpassungen der ausgewählten Wikifolien sind möglich.



Als Anlageuniversum dienen hier ausschließlich Aktien aus allen Kategorien. ETFs oder Hebelprodukte sind nicht vorgesehen.

Das Wikifolio wird durch einen kurzfristigen Anlagehorizont charakterisiert, da jede Woche die Möglichkeit besteht, dass Aktien ausgetauscht werden.

In jede der 20 Aktien soll in der Regel zwischen 4,5 – 5,5 % investiert werden, sodass versucht wird alle Aktien gleich zu gewichten.