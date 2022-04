"Breit gestreut, nie bereut* Getreu diesem Motto, werde ich hier verschiedene, ausschüttende Positionen, ins Depot legen, um diesem Ziel, so gut es geht, nachkommen zu können. Inhalt: Das wikifolio wird dementsprechend aus zahlreichen Länder /Regionen ETF und einem breit gestreuten Aggregat sowie zwei Immobilien ETF bestehen. Umsetzung: Mit dem Geld aus den Ausschüttungen, sowie dem ggf. vorhandenen Restkapital, sollen die anfallenden Depotgebühren beglichen werden. Im Dezember wird ggf. vorhandenes Guthaben in den ETF mit dem geringsten Buchwert investiert. Eine Änderung an der Anzahl der Positionen ist nicht vorgesehen.