Handelsidee

In dem wikifolio "Crypto Golden and Death Cross" soll grundsätzlich in Crypto ETPs (Exchange Traded Products) investiert werden. Die in diesem wikifolio enthaltenen ETPs sollen durch technische Analyse bestimmt werden. Hierzu ist beabsichtigt den sog. Golden Cross und sog. Death Cross als Entscheidungshilfe für Long bzw. Short zu verwenden. Es soll hauptsächlich in Bitcoin ETPs investiert werden. Als Beimischung sind auch weitere Crypto ETPs denkbar, wenn sie als lohnenswert angesehen werden. Eine kurzfristige Haltung (mehrere Tage) von 100% Cash Anteil ist möglich.



Golden Cross = 50 MA überschreitet 200 MA

Death Cross= 50 MA unterschreitet 200 MA