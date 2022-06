Biotech Pharma Zukunft

Wikifolio Dieses Aktien - Portfolio soll weltweit in meiner Meinung nach aussichtsreiche Biotchnologie-und Pharma Unternehmen investieren. Ein Anlageschwerpunkt wird voraussichtlich in USA liegen, da dort sehr viele schnellwachsende Unternehmen beheimatet sind. Investiert werden soll sowohl in unterbewertete Standardwerte aus der Gesundheits, Pharma und Biotech-Branche als auch in spekulativere Nebenwerte, die das Potential haben, ihre Märkte mit wegweisender Technologie zu verändern. Bei diesen Unternehmen handelt es sich oftmals um schnell wachsende Unternehmen, die evtl. noch nicht profitabel sind. Daher können sie mit den üblichen Bewertungskennzahlen der Fundamentalanalyse nur schwer bewertet werden. Dennoch werde ich versuchen nur bei solchen Unternehmen einzusteigen, die am Markt deutlich unter Ihrem "fairen" Wert gehandelt werden. Dieser "faire Wert" soll geschätzt werden durch die Analyse von Bilanzkennziffern, aber vor allem auch durch die zusätzliche Berücksichtigung von qualitativen Faktoren wie Innovationskraft und Marktposition des Unternehmens. Auch der voraussichtliche Preis, den man für die Übernahme des Unternehmens zahlen müsste, kann als Anhaltspunkt für den fairen Wert geschätzt werden. Meiner Meinung nach vernünftig bewertete bzw. Innovative Wachstumsaktien kommen für das Portfolio genauso in Frage wie Standardwerte, die nach starken Kursverlusten vor einer Kurserholung stehen. Kurzfristige Investitionen in Unternehmen mit vielversprechend leads, sollen sich am Kalender der ‚Food and Drug Administration‘ (FDA) orientieren und mit etablierten Werten in diesem Portfolio vereint werden, die alle gutes Wachstumspotenzial vorzeigen.