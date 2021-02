CAN SLIM ONeil

Handelsidee

Aktien die nach dem CAN SLIM-Ansatz von William O'Neil ein Kauf sind.

Kurze Zusammenfassung:

C urrent quarterly earnings (aktuelles Quartalsergebnis).

A nnual earnings growth (jährliches Gewinnwachstum)

N ew product or service (neue Produkte oder Angebote).

S upply and demand (Angebot und Nachfrage).

L eader or laggard (Marktführer oder Nachzügler)

I nstitutional sponsorship

M arket Direction



Die Aktien werden über ein Screening Tool ermittelt und dabei auf die vorab genannten Kriterien untersucht.

Einmal pro Monat wird der Bestand analysiert und ggf. angepasst. Grundsätzlich handelt es sich hierbei um eine Strategie mit einer Haltedauer je Wert von 1-3 Jahren.



Voraussetzung für die Outperformance (>20% p.a.) ist ein bestehender Bullenmarkt.