Charts sagen mehr als 1000 Worte

Es sollen Aktien-Werte aufgenommen werden, die sich aktuell in interessanten Chartformationen befinden und einen Trend erkennen lassen. Ziel ist es, an einer Rallye teilzunehmen, dem Trend zu folgen und rechtzeitig den Absprung zu schaffen. Der Verkauf soll nach einem eigenen Indikatorenmodell erfolgen. Dabei soll es auch möglich sein, die Gewichtung nach aktueller Trendstärke zu verteilen. Alles, was einer maximalen Performance dient, soll hier möglich sein. Die Auswahl soll sich auf alle handelbaren Aktien weltweit konzentrieren. Ebenfalls können ETFs und gehebelte Finanzprodukte auf steigende und fallende Kurse gehandelt werden. Die Haltedauer soll vorwiegend kurzfristig sein. Es wird angestrebt eine hohe durchschnittliche Rendite zu erwirtschaften bei vergleichsweise geringem Risiko.