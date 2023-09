Ziel ist es Aktien zu identifizieren und ins Wikifolio Chance2030 aufzunehmen die sich in einem Mehrjahrestief befinden. Dabei dürfen sich die betreffenden Unternehmen nicht in einer schlechten wirtschaftlichen Ausgangslage befinden, sondern viel mehr ist eine zukünftige positive Entwicklung zu erwarten. Die Unternehmen werden anhand des aktuellen und zurückliegenden Börsenkurses und Kennzahlen wie bspw. das Kurs-Gewinn-Verhältnis identifiziert. Aufgenommen werden keine "Pennystocks" sondern am Markt etablierte Unternehmen, wobei die Branche zweitranging ist, mit gesunder Marktkapitalisierung.