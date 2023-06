VALUE Cast in Structure: Ich plane in Unternehmen zu investieren, die durch sehr niedrige Verhältnisse von zum Beispiel Aktienkurs zu Buchwert je Aktie, Unternehmenswert zu Umsatz, Unternehmenswert zu Free Cash-Flow und ähnliche Kennzahlen auffallen. Qualitative Unternehmensanalyse Quantitative Unternehmensanalyse (wie Kennzahlen, Theoretische Modelle, Discounted-Cash-Flow-Verfahren (DCF) Anlagehorizont sehr langfristig. genutzte Instrumente: Aktien, ETFs