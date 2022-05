World Diversified Multi-Asset

Eine robuste strategische Kern-Assetallokation wird mit taktischen risikoreicheren Anlagen kombiniert. Die Kernanlagen sollen dabei immer mindestens 60% des Portfolios ausmachen. Ziel ist im Kern des Portfolios eine weltweite Risikostreuung (Diversifikation), durch die Anlage in mehrere Assetklassen, Regionen und Währungen mit meist attraktiv niedriger Korrelation zueinander (z.B. Aktien,Anleihen, Rohstoffe, REITs). Hierdurch soll in unterschiedlichen Marktphasen stets ein relativ stabiles Portfolio bei gleichzeitig realistischen Aussichten auf eine Rendite nach Inflation erreicht werden. Die Satelliten-Assets (taktische Allokationen) werden mit der Absicht ausgewählt, jeweils in bestimmten Marktphasen die Möglichkeit für zusätzliche Rendite zu bieten und dabei die Wechselbeziehung Risiko/Rendite möglichst optimal zu nutzen.