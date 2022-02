China Future Consumers ESG

Handelsidee

Das ANLAGE UNIVERSUM besteht aus allen Finanzinstrumenten, die die folgenden Anforderungen erfüllen:

- Er ist an einer Börse in den Vereinigten Staaten notiert.

- Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in China.

- Ist gemäß der FactSet L1 ("Economy") Klassifizierung in "Consumer Services" oder "Technology" eingestuft

- Mindestens eine Notierung des zugrunde liegenden Unternehmens ist Mitglied des S. ISS ESG Screened





- Ausgeschlossen werden alle Wertpapiere mit einem FREE FLOAT der GESAMTMARKTKAPITALISIERUNG von höchstens USD 500 Millionen. mehr anzeigen