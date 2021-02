Kurvenklassiker defensiv

Handelsidee

Klasse statt Masse.



In diesem WikifolioIch suche ich täglich 3 oder 4 Aktien, die sich in einem ansteigenden Trend auf Tagesbasis befinden.

Neben Marktlage, Tipps und Nachrichten, spielt die Charttechnik eine entscheidende Rolle.



Die Trades werden zeitlich kurz gehalten. Durch das Einsatzvolumen, ist ein durchschnittlicher Monatsgewin von 10% durchaus möglich.

Die Strategie soll eine maximale Sicherheit für den Werterhalt des Depots garantieren.

Hier handel ich entgegen dem Grundsatz, Gewinne laufen zu lassen.

Der Erfolg wird durch die Trefferquote und sofortige Realisierung des Gewinns bestimmt.

Optimales Ziel ist eine 100%-ige Cashquote am Ende eines Handeltages. mehr anzeigen