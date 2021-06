Top ETFs Dividendenausschuettung

Letzte Ereignisse im wikifolio

Die Liste ist so weit vollständig. Die Ausschüttungsrendite beträgt in der Prognose zwischen 2,47 und 3,62 % für 2021. Alle ETF steigen scheinbar dauerhaft an. Die längerfristige Analyse war in der Regel gut. Hoffentlich bleibt das auch so.