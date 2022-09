Dynamic Opportunities Global 2

Hauptanteil des wikifolios soll in Aktien investiert werden, aber auch Knock-Out-Produkten solle ein fester Teil der Anlage werden. Der Gesamte Anlagehorizont sollte überwiegend mittel- bis langfristig sein. Bei Aktien soll in erster Linie eine gute Dividende im Vordergrund stehen. Dieses soll eine konstante Wertbeständigkeit des wikifolios gewährleisten. Außerdem, soll ein Teil Aktien enthalten sein, die nach meiner Meinung unterbewertet sind und ggf. starke Kurseinbrüche hinter sich haben. Ein weiteres Augenmerk soll grundsätzlich auch auf Unternehmen gerichtet werden, die im Bereich der Regenerativen Energien aktiv sind. Aktien sollen einen mittleren bis längeren Zeitraum gehalten werden und nicht auf ein Land oder eine Region begrenzt sein. Es sollen hauptsächlich Knock-Out-Produkte berücksichtigt werden, welche Indizes aber auch Rohstoffpreise als Basiswert abbilden. Hierbei werden sowohl Call als auch Short Positionen gehandelt um Markteinbrüche nach Möglichkeit auszugleichen oder Anstiege zu hebeln. Hierbei möchte ich mich an Candlestick-Charts orientieren um mögliche Trendumkehrungen und gute Einstiegspunke zu finden. Diese können von wenigen Minuten bis zu Stunden gehalten werden. Der Anteil an Knock-Out-Produkten sollte, je nach Marktlage, eine Gewichtung von etwa 25% nicht überschreiten.