Handelsidee

Mit diesem wikifolio ist beabsichtigt an der Entwicklung der Energiemärkte zu partizipieren.

Dabei soll in Aktien, ETFs und Derivaten der Energieversorger investiert werden.



Es soll versucht werden mithilfe der Charttechnik, Angebots- und Nachfrageanalyse die besten Phasen des Energiemarktes zu erkennen und in beste Werte zu investieren.



Die Haltedauer soll überwiegend im mittel- bis langfristigem Bereich liegen.

