dp equity ESG wave 3 selection

DP Die Philosophie basiert auf 20+ Jahren Erfahrung in der Finanzplanung und der Vermögensverwaltung. Lieber gut kopieren als schlecht kreieren - keine benchmark. Die Überzeugung liegt in der Erfahrung, dass in jeder Marktphase eine positive Performance erzielt werden sollte, Performance führt zu nachhaltigen Wertsteigerungen. EQUITY Grundsätzlich ist das Anlageuniversum auf Aktien fokussiert. Aktien bieten langfristig die größte Rendite und Wertsteigerungspotenzial. Die Handelsstrategien sind mittels ETFs sehr flexibel gesteuert. Die ETF-Auswahl erfolgt in einem Best-In-Class-Ansatz. ESG Die Nachhaltigkeitsselektion wird den ESG-Ratingagenturen überlassen. Die beim ETF basierten Indizes sind breit gestreut und bieten daher automatisch eine gute Risikostreuung. Das Engagement und Einwirken auf Unternehmensentscheidungen wird nicht verfolgt. WAVE 3 The Trend is your frient! Elliott könnte einer der Besten sein. Auf der Suche nach typischen Mustern wie Welle 3, der größten und kraftvollsten Welle werden Turnaround-Kandidaten bevorzugt, die den ersten Schritt gemacht haben. Die Haltedauer jedes Wertpapiers hängt also von seiner eigenen Trendstabilität ab. SELECTION Fokussiertes Portfolio auf durchschnittlich 10 - 20 ETF-Positionen - ein guter Überblick sorgt für Kontrolle, zu wissen, was man tut. Handgefertigte Auswahl, die von täglichen Finanz- und Wirtschaftsnachrichten beeinflusst wird. Weder Software noch systematischer Auswahlprozess. Wöchentlicher Austausch im Anlageausschuss. Der Austausch der Wertpapiere erfolgt nach dem Best-Ideas-Ansatz und konsequentem Risikomanagement; (Trailing) Stop-Loss-Regeln (ca. 10-20 %).