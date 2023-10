Zertifikate - Europa

Es ist geplant vorwiegend EuroStoxx50 Bonus- und Discount-Zertifikate mit einer Restlaufzeit von ca. <1 Jahr und einem hohen Abstand zur Barriere im Musterdepot aufzunehmen damit eine möglichst kontinuierliche Rendite erzielt werden kann. Bei Marktturbulenzen ist es nicht beabsichtigt Zertifikate aktiv zu handeln (daher diese aktiv zu verkaufen um bei sinkenden Kursen die Kursverluste zu minimieren). Ziel ist es die Zertifikate entweder bis zur Fälligkeit zu halten (HTM) oder diese kurz vor Laufzeitende durch andere Zertifikate mit höherem Renditepotenzial zu ersetzen. Zertifikate werden nach Möglichkeit so ausgewählt, dass der Hebelfaktor in der Regel unter 1 bleiben kann, daher die Verluste bei einem Bärenmarkt geringer ausfallen können als bei einer Direktanlage in Aktien. Kurzfristig können auch Geldmarkt- sowie Renten-ETF's mit kurzer Duration im Depot aufgenommen werden.