ASD Europa Top 20 Turnaround

Dass Depot besteht aus bis zu 20 Aktien europäischen Aktien (ohne Deutschland) (grundsätzlich gleichgewichtet). Hierbei handelt es sich um Papiere, die bereits einen längeren Abwärtstrend mit überdurchschnittlichen Verlusten erlebt haben und bei denen die Chance auf eine Gegenbewegung besteht. Diese Aktien müssen einen bestimmten Mindest-Tagesumsatz aufweisen und zu den Papieren gehören, die in einem bestimmten Zeitraum zu den mit der schlechtesten Performance gehören. Die Anpassung erfolgt grundsätzlich halbjährlich, wobei Papiere, die sich nach dem Kauf in einem intakten Aufwärtstrend befinden, solange behalten werden, bis dieser Trend bricht bzw. die Aktien in das "Schwesterdepot" mit hoher relativer Stärke übernommen werden. Damit das tendenziell höhere Risiko beherrschbar bleibt, wird das Depot nach einem festen technischen Modell aktiv verwaltet. Der Depotbestand kann deshalb zwischen 0 und 100 % variieren. Gewinnmitnahmen bzw. ein Rebalancing finden grundsätzlich quartalsweise statt, können aber auch anlagebezogen jederzeit durchgeführt werden. Da in der Regel größere Volumina uninvestiert bleiben, kann ergänzend bei Bedarf in Stoxx600-ETF's investiert werden. Bei Bedarf kann das Depot gegen Währungsverluste (GBP; CHF) abgesichert werden.