Chancenorientiertes Investieren

In diesem wikifolio wird beabsichtigt, chancenorientiert über das komplette Anlageuniversum zu investieren. Es kann dabei, unabhängig der aktuellen Lage an den Börsen, sowohl in Aufwärts- als auch Abwärtsbewegungen gehandelt werden. Die Positionen im wikifolio sollen hauptsächlich durch technische, sowie durch Berücksichtigung von der fundamentalen und der globalen Marktanalyse ausgewählt werden. Die Haltedauer der Werte soll von wenigen Stunden bis zu mehreren Wochen betragen. Der Anlagehorizont soll durchschnittlich im kurzfristigen Bereich liegen.