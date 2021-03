FABA - Aktiv diversifiziert

Handelsidee

Aktiv, rational, risikoavers.

Die von - FABA Capital - im Universum der weltweiten Aktienmärkte verfolgte Handelsidee wird durch die gründliche fundamentale Unternehmensanalyse sowie ganzheitlichen Integration des Akronyms ESG bestimmt. Investitionen erfolgen in Aktien von signifikant unterbewertet erscheinenden Unternehmen. Zusätzlich ergänzen wir unseren Value Ansatz mit dem Investieren in Wachstumsunternehmen, die nach einer gründlicher Analyse eine Gewichtung im Portfolio erhalten. Die Unternehmensführung, Fundamentaldaten sowie eine gründliche Analyse des Geschäftsmodells führen zu einer Anlageentscheidung.

Das Anlageuniversum ist weder von der Liquidität (Marktkapitalisierung), Länder oder Branchenseite eingeschränkt, so dass weltweit prinzipiell jedes börsennotierte Unternehmen für eine Investition in Frage kommt. Eine Kombination aus Substanzwerten (Value) und Wachsumswerten (Growth) führt in der Aktienallokation zu einem diversifizierten und ganzheitlichen Ansatz.

Bei der Auswahl von Anlageideen kommt der Analyse der vorherrschenden makroökonomischen Fundamentaldaten und Rahmenbedingungen, sowie dem Verständnis längerfristiger Trends eine besondere Bedeutung zu. mehr anzeigen