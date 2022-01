fair-moegen-VV

Handelsidee

Bei diesem wikifolio soll meine "fair-moegen"-Strategie nachgebildet werden. Dabei soll auf eine ausgewogene Risikostrukur und eine breite Streuung von Anlageprodukten geachtet werden. Es soll eine breite Streuung über verschiedene Wertpapierarten (z.B. Aktien, ETF, Fonds, Zertifikate (z.B. Discount- und Bonus-Zertifikate), aber keine Hebelprodukte) angestrebt werden. So kann auch auf stabile Fonds von Vermögensverwaltern zurückgegriffen werden. Bei möglichen fallenden Märkten kann zur Absicherung des Portfolios auch ca. 100% Cash gehalten werden, was aber nur in extremen Crashsituationen passieren wird. Es soll eine langfristige Strategie verfolgt werden, die auf kontinuierlichen Wertzuwachs ausgerichtet sein soll. mehr anzeigen