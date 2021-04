Dividenden und Einkommen

Handelsidee

Investiert werden soll in US Aktien.

Die Wertpapiere können grundsätzlich viele Monate bzw. Jahre im Wikifolio verbleiben.

Es soll generell in allen Branchen und Regionen nach Chancen gesucht werden.

Der Anlagehorizont soll in der Regel überwiegend "langfristig" sein.

Die Entscheidungsfindung soll grundsätzlich mittels fundamentaler Analyse (Qualitative Unternehmensanalyse) oder technischer Analyse (Market Profile) stattfinden.