NG-Trading edited

Es ist beabsichtigt, in erster Linie Hebelprodukte auf diverse Indizes und Aktienwerte zu handeln. Je nach Marktlage kommen sowohl Call als auch Put Positionen zum Einsatz. Zur Abrundung kann auch mal die eine oder andere Aktie dabei sein. Behalte mir aber grundsätzlich vor, auf das gesamte Anlageuniversum von Wikifolio zurückzugreifen. Zur Entscheidungsfindung sollen verschiedene Methoden der technischen Analyse dienen, wobei ich persönlich festgestellt habe, dass bestimmte Trendfindungsindikatoren in den letzten Jahren immer mehr an Aussagekraft verloren haben. Je nach Marktlage kann das Investitionsvolumen 0-100% betragen. Der Anlagehorizont kann je nach Marktsituation kurz- bis langfristig sein.