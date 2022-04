guenstig_weltweit_investiert

*günstig_weltweit_investiert* Der Versuch kostengünstig, wertstabil via ETF in die gesamte Weltwirtschaft zu investieren. Inhalt: Das wikifolio wird aus Regionen und vereinzelten Länder (Aktien ETF), sowie diversen Anleihen ETF bestehen. Umsetzung: Mit dem Geld aus den Ausschüttungen, sowie dem ggf. vorhandenen Restkapital, sollen die anfallenden Depotgebühren beglichen werden. Im Dezember wird ggf. vorhandenes Guthaben in den ETF mit dem geringsten Buchwert investiert. Eine Änderung an der Anzahl der Positionen ist nicht vorgesehen.