TagesHaendler

Handelsidee

Die Handelsidee soll auf sehr kurzfristigen Investments aufgrund von Chart Analyse beruhen.

Es wird beabsichtigt zum überwiegenden Teil Hebelprodukte zu handeln.

Die durchschnittliche Dauer eines Investments soll in der Regel kurzfristig sein.

Es wird angestrebt durch die relativ kurze Haltedauer der einzelnen Positionen das Risiko größerer Verlustpositionen möglichst zu reduzieren.

Es soll nur Long gehandelt werden und daher kann das wikifolio die meiste Zeit Cash Bestand haben.

Die Performance setzt sich dabei aus sehr vielen Trades zusammen.

Am Ende des Tages werden alle Positionen geschlossen.



