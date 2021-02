Global Healthcare and Technology

Handelsidee

Das Wikifolio umfasst internationale Titel mit einer Sektor-Übergewichtung in den Bereichen Healthcare und Technologie. Eine Vielzahl langfristiger Trends und Treiber fördert das Renditepotenzial der selektierten Zielmärkte und soll genutzt werden um einen erhöhten Alphafaktor mit attraktivem Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen. Neben einem Wandel soziodemographischer Strukturen, tragen insbesondere rapide Technologiesprünge im Zuge der Digitalisierung und biotechnologischer Verfahren zu überproportionalen Renditechancen der Marktteilnehmer bei. Meine Kenntnisse in diesen Märkten stützen sich auf eine berufliche Tätigkeit im Bereich von Healthcare & Technology Transaktionen sowie langjähriger Erfahrung als Privatanleger.



Das Anlageuniversum umfasst international Positionen mit solidem Wertsteigerungs - und Outperformancepotenzial aus den Bereichen:

• Biotechnology, Life Science and Healthcare

• Deep and High Technology

• Internationale Aktien, ETPs, sowie Anleihe-Fonds, zur Streuung und Diversifikation des Portfolios (Beta-Rebalancing)



Die sorgfältige Prüfung und Bewertung der Assets erfolgt anhand folgender Bewertungskriterien:

• Fundamentalanalyse (quantitativ und qualitativ)

• Charttechnik (RSI, Fibonacci Retracements, MACD,…)

• R&D Pipeline sowie fachliche Einschätzung des Produktportfolios

• Newsflow, Markt(-technik) und Makroökonomie



Aktive Diversifizierung, Monitoring und Risikomanagement:

• Ein mögliches systematisches Expositionsrisiko kann durch die gezielte Ergänzung durch Werte mit niedrigem Korrelationskoeffizienten gemindert werden

• Der Anlagehorizont ist der Marktlage situationsangepasst auf eine durchschnittlich mittel- bis langfristige Strategie ausgerichtet

• Das Wikifolio wird durch aktives (Risiko-)Management betreut

• Um die Sicherheit der Anleger zu erhöhen werden weder Optionsscheine, noch Knock-out Zertifikate genutzt

• Allokation und Portfoliomix erfolgen unter Einfluss der Post-Modern Portfolio Theory (PMPT)

