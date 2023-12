HEALTHYs - Gesundheit geht vor

Anlagekonzept: Das HEALTHYs Wikifolio ist darauf ausgerichtet, in vielversprechende Unternehmen des Gesundheitssektors zu investieren, die das Potenzial haben, durch Innovationen und Fortschritte im Bereich der medizinischen Forschung langfristige Werte zu schaffen. Der Fonds strebt eine Diversifizierung über verschiedene Segmente des Gesundheitswesens an, um Risiken zu minimieren und Chancen in verschiedenen Bereichen zu nutzen. Anlagestrategie: Pharmazeutische Unternehmen: Das Wikifolio investiert in etablierte Pharmaunternehmen, die sich auf die Entwicklung innovativer Medikamente und Therapien konzentrieren. Hierbei werden sowohl große, etablierte Player als auch aufstrebende Biotech-Unternehmen berücksichtigt. Medizintechnik: Ein Schwerpunkt liegt auf Unternehmen, die innovative medizinische Geräte und Technologien entwickeln. Dies umfasst Diagnosegeräte, bildgebende Verfahren, robotergestützte Chirurgie und andere Fortschritte, die die Effizienz und Wirksamkeit der medizinischen Versorgung verbessern. Digitale Gesundheit: Investitionen werden getätigt in Unternehmen, die digitale Lösungen für das Gesundheitswesen anbieten, wie Telemedizin, Gesundheitsdatenmanagement und innovative Gesundheits-Apps. Biowissenschaften und Forschung: Das Wikifolio beteiligt sich an Unternehmen, die sich auf biomedizinische Forschung und Entwicklungen konzentrieren, um bahnbrechende Therapien und Heilungsmöglichkeiten für verschiedene Krankheiten zu erforschen. Risikomanagement: Um das Risiko zu minimieren, wird das Wikifolio aktiv diversifiziert und strebt eine ausgewogene Mischung aus etablierten Unternehmen und aufstrebenden, aber vielversprechenden Start-ups an. Das Wikifoliomanagement überwacht kontinuierlich die Entwicklungen im Gesundheitssektor und passt die Portfoliopositionen entsprechend an. Nachhaltigkeit: Der Healthys-Wikifolio berücksichtigt auch Aspekte der sozialen Verantwortung und ethischen Grundsätze bei der Auswahl von Investitionen.