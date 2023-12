wikifolio Wetter soll gut diversifiziert sein und zwar mit Aktien, ETFs und strukturierten Produkten. Im ETF-Anteil setze ich eine modifizierte Ray Dalio alles Wetter Strategie um. Das Ewigkeit- oder All Weather-Portfolio soll meiner Meinung nach aus Zins-, Gold-, NASDAQ-, Militär- und geringfügig Krypto-ETFs bestehen. Im Anteil Strukturierte Produkte setze ich Best-Performance Strategie um: es sollen Werte aufgenommen werden, die beste Performance in aktueller Marktlage aufweisen. Es sollen Faktor-Zertifikate und auch Inline-Optionsscheine sowie Stay-High-, Stay-Low-Optionsscheine auf alle handelbaren Werte gekauft werden, um damit an Seitwärtsbewegungen partizipieren zu können. Positionen sollen auch gut diversifiziert werden. Im Anteil Aktien sollen Wachstumswerte mit Potential gehandelt werden. Unter anderem sollen es Tech-, KI-, Rüstungs- und geringfügig Krypto-Werte sein. Anlagehorizont soll von kurz- bis langfristig sein.