"Trend follow"-wikifolio sind zielt darauf ab, von bestehenden Trends in den Finanzmärkten zu profitieren. Ich gehe davon aus, dass Trends in den marktüblichen Beständigkeiten haben und daher genutzt werden können, um Handelsentscheidungen zu treffen. Die Strategie soll folgende Elemente enthalten: 1. Trendidentifikation: Zunächst müssen potenzielle Handelsmärkte auf Trends hin untersucht werden. Dies kann mithilfe von technischen Indikatoren, wie gleitenden Durchschnitten oder Trendlinien erfolgen. 2. Einstiegspunkte: Sobald ein Trend identifiziert wurde, können Einstiegspunkte in den Markt festgelegt werden. Dies könnte auf Basis von Breakouts oder Pullbacks definiert werden. Ein Ausbruch tritt auf, wenn der Preis über ein bestimmtes Niveau steigt oder fällt, während ein Pullback eine vorübergehende Umkehr des Trends darstellt, die als Einstiegspunkt genutzt werden kann. 3. Risikomanagement: Es ist wichtig, ein effektives Risikomanagement durchzuführen, um Verluste zu begrenzen. Stop-Loss-Orders können verwendet werden, um Positionen automatisch zu schließen, wenn der Preis unter ein bestimmtes Niveau fällt. 4. Überwachung des Trends: Sobald Eine Position eröffnet wurde soll der Trend weiter überwacht werden, um sicherzustellen, dass er intakt bleibt. Es sollten auch Ausstiegspunkte definiert werden, um Gewinne zu realisieren, falls sich der Trend umkehrt. Es soll das ganze Anlageuniversum gehandelt werden. Anlagehorizont: mittel- bis kurzfristig.