Handelsidee: Paarhandel mit Faktorzertifikaten und Aktien-Hedging Basisidee:Der Ansatz besteht darin, Paare von Aktien zu identifizieren, die historisch eine hohe Korrelation aufweisen. Anschließend werden Faktorzertifikate genutzt, um von kurzfristigen Preisabweichungen zwischen den beiden Aktien zu profitieren. Schritte: 1. Korrelationsanalyse: Identifikation Aktienpaare mit hoher historischer Korrelation. Dies kann durch eine gründliche Analyse der Kursbewegungen und Fundamentaldaten erfolgen. 2. Faktorzertifikate: Auswahl von Faktorzertifikaten, die zu den identifizierten Aktienkorrelationen passen. Zum Beispiel könnten Value-, Growth- oder Dividendenfaktoren relevant sein. 3. Long/Short-Positionen:Eine Long-Position in der Aktie soll gehandelt werden, die unterbewertet erscheint, und eine Short-Position in der überbewerteten Aktie. Gleichzeitig sollen entsprechende Faktorzertifikate ge- oder verkauft werden, um von den Faktoreigenschaften zu profitieren. 4. Hedging mit Optionen:Um das Risiko zu begrenzen, sollen Optionen genutzt werden, um die Positionen abzusichern. 5. Monitoring und Anpassung: Performance des Paares sollen permanent überwacht werden. Marktnachrichten, Unternehmensberichte und andere relevante Informationen sollen berücksichtigt werden.