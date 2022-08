Immobilien ggnw

Bei diesem wikifolio soll ausschließlich in Immobilien Werte mit, nach meiner Ansicht, hoher Dividendenrendite investiert werden (maximal ca. 15). Der Fokus liegt auf stabilen Erträgen durch regelmäßige Dividendenzahlungen, welche nicht aus der Substanz, sondern bspw. aus dem Free Cash Flow, gezahlt werden. Die Werte sollen in bekannten Indizes (z.B. DAX oder SDAX) enthalten sein. Investiert werden kann auch in kostengünstige ETFs sowie in klassische Investmentfonds. Die Selektion erfolgt aufgrund allgemein verfügbarer Informationen (Internet, Printmedien, Chartanalyse etc.). Die Werte werden mittel- bis langfristig gehalten, d. h. die empfohlene Haltedauer soll mindestens 7 Jahre betragen. Es erfolgt eine regelmäßige eine Überprüfung der Allokation unter Chance-/Risikogesichtspunkten . Es wird ein langfristiger Wertzuwachs angestrebt, der durch Risikomanagement abgesichert werden soll. Mit dieser Strategie soll ein stetiger Vermögensaufbau gewährleistet werden, der jedes Jahr einen möglichst konstanten Wertzuwachs erfährt und keinen großen Schwankungen unterliegt.